В 11 больнице рассказали о работе профсоюзного комитета

Городская клиническая больница № 11 является одним из лидеров по количеству членов Профсоюза. Показатель профсоюзного членства — 92,5% - достигнут ежедневной плодотворной работой не только самого профкома больницы, но и его совместной работой с областным комитетом Профсоюза работников здравоохранения РФ .

Такого высокого результата первичка достигла благодаря индивидуальному подходу к работникам. Основной секрет — личный контакт, работа в структурных подразделениях с целью решения возникающих проблем, а также получение «обратной связи».

Работа профкома систематизирована: в центре её — член Профсоюза, а изучение интересов работников, выполнение планов работ и поддержка инициатив являются инструментами качественной профсоюзной деятельности. Профком повышает уровень информирования работников о преимуществах профсоюзного членства через социальные сети, а также организует различные массовые конкурсы и акции. Профком осуществляет материальную поддержку членов Профсоюза — в созданном интернет-сообществе регулярно обновляется информация о действующих скидках и предложениях членам Профсоюза, организовано посещение городских культурных мероприятий со скидками на билеты. Большой отклик у работников находит поддержка профкомом общественно значимых акций и мероприятий — регулярно осуществляется сбор и отправка гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.

Таким образом, система работы выстроена на внимании к личностным потребностямчлена Профсоюза и его социальной поддержке.

«Надо быть ближе к людям, быть эмоциональной опорой — тогда люди будут в Профсоюзе. Слаженная и дружная работа коллектива выгодна всем, в том числе администрации. Мы благодарны главному врачу нашей больницы, поскольку такая поддержка у нас есть», — делится Татьяна Токмакова, председатель первички Городской больницы № 11.

Первичная профсоюзная организация задаёт темп и вектор развития профсоюзной системы. Помощь первичным профсоюзным организациям и контроль их деятельности со стороны Рязанской областной организации Профсоюза — естественная необходимость для решения общих задач, стоящих перед Профсоюзом.