Скончался воспитанник «Спартака» Александр Каракин

Скончался воспитанник «Спартака» Александр Каракин. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В ночь на 12 мая, во время уличной гонки на Минском шоссе в Москве, футболист попал в аварию. Каракин на всей скорости влетел в отбойник, после чего его Nissan выкинуло на середину дороги.

Александру Каракину было 32 года. Он выступал в составе молодежных команд столичных «Спартака» и «Динамо», а в 2011 году стал игроком подмосковных «Химок». В последние годы выступал в Любительской футбольной лиге.