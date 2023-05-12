Рязанский производитель кровельной продукции стал участником нацпроекта «Производительность труда»

Производитель кровельных аксессуаров и систем водоотведения «Фахманн Руссланд» присоединился к нацпроекту «Производительность труда».

Ввиду этого на предприятии состоялось стартовое совещание. Оптимизировать производство сотрудники будут совместно с Региональным центром компетенций Агентства развития бизнеса.

«На сегодняшний день более 80 компаний Рязанской области являются частью нацпроекта „Производительность труда“. Их число продолжает расти, что доказывает заинтересованность в постоянных улучшениях, модернизации производственных и офисных бизнес-процессов, поиске новых точек роста. Нам приятно видеть такую динамику, ведь от успехов каждого из участников нацпроекта зависит успех региона в целом», — отметил начальник дирекции технологического развития АРБ Павел Крутов.

В ходе проекта на ООО «Фахманн Руссланд» сформируют рабочую группу. Эксперты РЦК приступят к диагностике производственных процессов и выберут участок для внедрения инструментов бережливого производства. Также они проведут обучение сотрудников предприятия, определят основные потери и выработают план мероприятий по их устранению.

По словам коммерческого директора «Фахманн Руссланд» Андрея Масина, за годы работы штат сотрудников вырос в несколько раз, что дало возможность выстроить этапы производства «от идеи до конечного продукта». Полученный опыт позволил компании разработать собственные уникальные продукты, десять из них получили патенты.

«В текущих экономических условиях российские предприятия наращивают обороты. Именно сейчас каждому игроку на рынке необходимо повышать качество выпускаемой продукции, искать новые решения. Уверен, что национальный проект поможет нам добиться этих результатов, повысить свою конкурентоспособность, сократить издержки и увеличить прибыль. Мы готовы к изменениям и, уверен, у нас все получится», ― сказал Андрей Масин.

ООО «Фахманн Руссланд» основано в 2019 году. Высокотехнологичное производство, оснащенное современным оборудованием, позволило компании за годы существования занять позицию среди лидеров отрасли по производству аксессуаров для кровли как на российском, так и на внешних рынках. «Фахманн Руссланд» не раз представляло Рязанскую область на всероссийских и международных выставках.