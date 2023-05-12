Путин подписал указ об изменении уровней профессионального образования

Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект предусматривает введение базового высшего и специализированного высшего образования. Срок базового обучения — 4-6 лет, специализированного — 1-3 года.

Проект опробуют на базе Балтийского федерального, Санкт-Петербургского горного Томского государственного университетов, а также в МАИ, МИСиС, МПГУ.