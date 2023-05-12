Полицейские обнаружили у жителя Сараевского района винтовку «Маузер»

Полицейские обнаружили у 60-летнего жителя Сараевского района винтовку. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Оперативники получили информацию, что на усадьбе жителя села Сысои раздаются выстрелы. Данных о регистрации на хозяина огнестрельного оружия не было.

Правоохранители предположили, что местный житель нелегально хранит ружье или пистолет. Для проверки версии в домовладении провели обследование. Оперативники нашли и изъяли в сарае винтовку «Маузер».

Экспертиза установила, что оружие 1959 года выпуска является боевым огнестрельным оружием.

По предварительной информации, житель села Сысои несколько лет назад, разбирая вещи умершего родственника, нашел винтовку. Мужчина не обратился с находкой в полицию, а спрятал оружие в сарае. В частности, с помощью винтовки он забивал поросят. Местные жители услышали выстрелы. Позже сведения дошли до полицейских.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.