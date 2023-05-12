Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
18°
Сбт, 13
20°
Вск, 14
14°
ЦБ USD 77.2 1.32 13/05
ЦБ EUR 84.25 1.36 13/05
Нал. USD 77.21 / 80 12/05 16:35
Нал. EUR 84.51 / 86.04 12/05 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
3 часа назад
582
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
5 часов назад
237
Малков сказал — Малков сделал? Что обещал за год правления рязанский г...
10 мая исполнился год, как главой Рязанского региона ст...
10 мая 2023 18:58
3 402
Кредитная история: как улучшить и получить согласие банка на заем
Иногда мы не понимаем, по каким причинам нам отказано в...
10 мая 09:12
1 716
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Полицейские обнаружили у жителя Сараевского района винтовку «Маузер»

Полицейские обнаружили у 60-летнего жителя Сараевского района винтовку. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Оперативники получили информацию, что на усадьбе жителя села Сысои раздаются выстрелы. Данных о регистрации на хозяина огнестрельного оружия не было.

Правоохранители предположили, что местный житель нелегально хранит ружье или пистолет. Для проверки версии в домовладении провели обследование. Оперативники нашли и изъяли в сарае винтовку «Маузер».

Экспертиза установила, что оружие 1959 года выпуска является боевым огнестрельным оружием.

По предварительной информации, житель села Сысои несколько лет назад, разбирая вещи умершего родственника, нашел винтовку. Мужчина не обратился с находкой в полицию, а спрятал оружие в сарае. В частности, с помощью винтовки он забивал поросят. Местные жители услышали выстрелы. Позже сведения дошли до полицейских.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.