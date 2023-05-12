Минобороны РФ опровергло информацию о наступлении ВСУ

Минобороны РФ опровергло информацию о наступлении ВСУ. Об этом пишет URA.ru. Ведомство назвало слухи в Telegram-каналах ложными.

В Минобороны рассказали, что общая обстановка в зоне спецоперации находится под контролем. Российскими войсками были пресечены попытки атак ВСУ.

Ранее стало известно, что колонны военной техники ВСУ весь день двигаются в сторону границы с Белгородской областью и на Купянское направление. Также из Херсонской области поступила информация о концентрации малых катеров на правом берегу Днепра.