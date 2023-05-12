МИД РФ: Москва назвала решение Лондона о передаче Украине крылатых ракет враждебным актом

Москва расценила решение Лондона передать украине ракеты Storm Shadow как враждебный акт, который может привести к серьезной эскалации. Об этом заявил МИД РФ.

Также сообщается, что Россия оставляет за собой право на принятие мер по нейтрализации угроз, возникающих из-за применение Украиной британских крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что Британия поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow дальностью 250 километров.