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МИД РФ: Москва назвала решение Лондона о передаче Украине крылатых ракет враждебным актом

Москва расценила решение Лондона передать украине ракеты Storm Shadow как враждебный акт, который может привести к серьезной эскалации. Об этом заявил МИД РФ.

Также сообщается, что Россия оставляет за собой право на принятие мер по нейтрализации угроз, возникающих из-за применение Украиной британских крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что Британия поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow дальностью 250 километров.