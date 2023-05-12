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Елена Сорокина посетила строительство детсада в Кальном

Глава администрации Рязани Елена Сорокина проконтролировала строительство трехэтажного здания детского сада на 224 места в Кальном. Об этом она сообщила на своей странице «Вконтакте».

"Видно, что готовность детского сада в Кальном отстает от «семчинского» — это связано с более поздним началом строительства. Нужно наращивать темпы и объемы", — написала Сорокина.

Сейчас на объекте в Кальном на первом этаже уже провели электричество, завершают утепление полов, начали штукатурить стены, утеплять фасад. Вскоре приступят к стяжке.

«В детском саду в Кальном есть своя котельная, оборудование в ней уже смонтировали. Воду планируется дать в ближайшее время», — добавила Сорокина.

Отмечается, что строительство детского сада в Кальном должны завершить в этом году, несмотря на задержку начала строительства.