РИА Новости: Украина направила 9 мая в Москву около 100 беспилотников
Генерал-майор авиации, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что Украина 9 мая пыталась атаковать Москву. Об этом 11 мая сообщает
По словам Липового, в столицу было направлено около 100 беспилотников, но военные силы России их обезвредили.
Ранее спикер главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина
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В 13:41 РИА Новости сообщили со ссылкой на генерала Липового, что информация о 100 дронах является непроверенной.