РИА Новости: Украина направила 9 мая в Москву около 100 беспилотников

Генерал-майор авиации, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что Украина 9 мая пыталась атаковать Москву. Об этом 11 мая сообщает РИА Новости .

По словам Липового, в столицу было направлено около 100 беспилотников, но военные силы России их обезвредили.

Ранее спикер главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина не планировала атаковать Москву в День Победы. Если бы она это делала, то атака была бы заметной.

UPD:

В 13:41 РИА Новости сообщили со ссылкой на генерала Липового, что информация о 100 дронах является непроверенной.