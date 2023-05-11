В Свердловской области пьяный водитель сбил ребенка на самокате

В Свердловской области пьяный водитель сбил ребенка на самокате и врезался в стену дома. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла вечером во вторник, 9 мая, в городе Волчанске.

37-летний выпивший водитель ехал на большой скорости, не справился с управлением и влетел в 11-летнего мальчика, ехавшего на самокате по тротуару. Ребенка увезли на «скорой» в реанимацию. Он находится в коме, его состояние оценивают как тяжелое.

Водителя доставили в отделение полиции. Он рассказал, что сел за руль выпивший, чтобы добраться до магазина.

Проводится проверка.

По словам тети пострадавшего мальчика, водителя отпустили под подписку. Он не связался с семьей, чтобы извиниться или предложить помощь.