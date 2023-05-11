Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
15°
Птн, 12
18°
Сбт, 13
20°
ЦБ USD 0 0 11/05
ЦБ EUR 0 0 11/05
Нал. USD 75.76 / 77.5 11/05 13:20
Нал. EUR 83.21 / 84.5 11/05 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Малков сказал — Малков сделал? Что обещал за год правления рязанский г...
Вчера 18:58
2 076
Кредитная история: как улучшить и получить согласие банка на заем
Вчера 09:12
1 013
Как съездить на море без сильных потерь по бюджету
Оплатить путевку на отдых по раннему бронированию, отре...
4 мая 10:00
5 191
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
10 843
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Свердловской области пьяный водитель сбил ребенка на самокате

В Свердловской области пьяный водитель сбил ребенка на самокате и врезался в стену дома. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла вечером во вторник, 9 мая, в городе Волчанске.

37-летний выпивший водитель ехал на большой скорости, не справился с управлением и влетел в 11-летнего мальчика, ехавшего на самокате по тротуару. Ребенка увезли на «скорой» в реанимацию. Он находится в коме, его состояние оценивают как тяжелое.

Водителя доставили в отделение полиции. Он рассказал, что сел за руль выпивший, чтобы добраться до магазина.

Проводится проверка.

По словам тети пострадавшего мальчика, водителя отпустили под подписку. Он не связался с семьей, чтобы извиниться или предложить помощь.