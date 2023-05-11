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В Саратовской области два человека погибли при столкновении легковушки с поездом

В Саратовской области два человека погибли при столкновении легковушки с поездом. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Авария произошла в районе поселка Сергеевский в Гагаринском районе.

Поезд, следовавший по маршруту «Адлер-Нижневартовск», буквально снес «ВАЗ» на нерегулируемом переезде. Мужчина и женщина их легковушки скончались на месте. Еще одного пассажира пришлось деблокировать. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, ВАЗ выскочил на пути за долю секунды до столкновения.

На месте работает полиция.