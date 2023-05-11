В Ряжске полицейские остановили пьяного водителя

В Ряжске полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Свободы. Внимание инспекторов привлек автомобиль Nissan Maxima. Полицейские решили остановить машину. При общении с водителем, правоохранители обнаружили признаки опьянения: запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.

Мужчине предложили пройти освидетельствование. По его результатам у водителя обнаружили 0,987 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На нарушителя составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также его могут лишить прав на срок от полутора до двух лет.