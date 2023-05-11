Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
15°
Птн, 12
18°
Сбт, 13
20°
ЦБ USD 0 0 11/05
ЦБ EUR 0 0 11/05
Нал. USD 75.76 / 77.5 11/05 13:20
Нал. EUR 83.21 / 84.5 11/05 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Малков сказал — Малков сделал? Что обещал за год правления рязанский г...
Вчера 18:58
2 076
Кредитная история: как улучшить и получить согласие банка на заем
Вчера 09:12
1 013
Как съездить на море без сильных потерь по бюджету
Оплатить путевку на отдых по раннему бронированию, отре...
4 мая 10:00
5 191
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
10 843
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Ряжске полицейские остановили пьяного водителя

В Ряжске полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Свободы. Внимание инспекторов привлек автомобиль Nissan Maxima. Полицейские решили остановить машину. При общении с водителем, правоохранители обнаружили признаки опьянения: запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.

Мужчине предложили пройти освидетельствование. По его результатам у водителя обнаружили 0,987 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На нарушителя составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также его могут лишить прав на срок от полутора до двух лет.