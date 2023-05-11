В Рязанской области пропала 38-летняя Яна Толстокулакова

В Рязанской области пропала 38-летняя Яна Толстокулакова. Ориентировку опубликовали в поисково-спасательном отряде «Мещера».

Местонахождение рязанки неизвестно со вторника, 9 мая.

Приметы: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, короткие черные волосы, карие глаза.

Женщина была одета в синюю кофту, синие джинсы. При себе у нее была красная сумка.