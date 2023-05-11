В Рязанской области ГИБДД проведет рейд «Мотоцикл»
В Рязанской области 11 мая сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушителей правил дорожного движения со стороны водителей мотоциклов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Госавтоинспекция напоминает:
- Водители должны использовать защитную амуницию;
- Соблюдать скоростной режим;
- Своевременно проводить обслуживание мотоцикла;
- Соблюдать требования по регистрации транспорта;
- При движении мотоцикла всегда должен быть включены ближние фары, несмотря на время суток.