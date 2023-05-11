В Рязани на две недели отключили горячую воду на девяти улицах

В Рязани на две недели отключили горячую воду на девяти улицах. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила пресс-служба мэрии.

С 11 по 24 мая горячей воды не будет по адресам:

улица Белякова, дома № 7 (детская поликлиника № 6), № 26-а (детский сад № 31), № 1-а (школа № 21), № 2-а, № 11, №№ 19-29, №. 30-а, № 31, № 32, № 33, № 34;

улица поселок Мехзавода, дома № 7 (детский сад № 18), № 35-а (детский сад № 48), № 25 (школа № 54), № 3, № 4, № 10, № 22 корпус 1, № 24, № 24 корпус 2, № 24 корпус 1, №№ 35-37;

улица Высоковольтная, дома № 33-а (детский сад № 102), № 25-а, № 29-а, № 31 корпус 1, № 37;

улица поселок Элеватор, дома № 5 (детский сад № 103), № 2, № 3, № 6, № 6-а;

улица Загородная, дома № 6 (детский сад № 161), №№ 1-4, № 8, № 10, № 12, № 16, № 18, № 22 корпус 4, № 22 корпус 5;

улица Полиграфистов, дом № 7;

улица Попова, дом № 55;

район Солотча, дома № 34-а, № 34-б, № 34-в, № 34 корпус 1;

улица Шевченко, дома № 76 корпус 1, № 78.

Отключение связано с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.