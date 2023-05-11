В Рязани муж пытался задушить свою жену

В отношении рязанца возбудили уголовное дело за угрозу убийством своей жене (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом 11 мая сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 30-летняя рязанка, которая сообщила, что ее пытается убить муж.

Когда полиция приехала на вызов, женщина находилась в подъезде. Она рассказала, что муж пытался ее задушить. Ей удалось вырваться и убежать. Домой она вернуться не может, потому что там, вероятно, он поджидает ее, чтобы продолжить начатое.

В результате полиция задержала мужчину и отвезла в отдел. Теперь ему грозит два года лишения свободы.