В Петропавловске-Камчатском на пятилетнего мальчика напал с ножом пьяный отец

В Петропавловске-Камчатском на пятилетнего мальчика напал с ножом пьяный отец. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Инцидент произошел во вторник, 9 мая.

Мужчина изрядно выпил, схватил кухонный нож и шесть раз пытался ударить мальчика. «Но пятилетний сын изо всех сил сопротивлялся и сумел отбиться от атаки вместе с мамой», — сообщил источник журналистов.

Ребенок получил несколько порезов груди и плеча, его мать попыталась остановить супруга и оттолкнула его. Воспользовавшись моментом, она выскочила с ребенком из квартиры.

Жизни пострадавшего мальчика ничего не угрожает, ему помогли в больнице. Мужчину задержали, на него завели уголовное дело.