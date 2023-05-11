Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
15°
Птн, 12
18°
Сбт, 13
20°
ЦБ USD 0 0 11/05
ЦБ EUR 0 0 11/05
Нал. USD 75.76 / 77.5 11/05 13:20
Нал. EUR 83.21 / 84.5 11/05 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Малков сказал — Малков сделал? Что обещал за год правления рязанский г...
Вчера 18:58
2 075
Кредитная история: как улучшить и получить согласие банка на заем
Вчера 09:12
1 013
Как съездить на море без сильных потерь по бюджету
Оплатить путевку на отдых по раннему бронированию, отре...
4 мая 10:00
5 191
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
10 843
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Петропавловске-Камчатском на пятилетнего мальчика напал с ножом пьяный отец

В Петропавловске-Камчатском на пятилетнего мальчика напал с ножом пьяный отец. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Инцидент произошел во вторник, 9 мая.

Мужчина изрядно выпил, схватил кухонный нож и шесть раз пытался ударить мальчика. «Но пятилетний сын изо всех сил сопротивлялся и сумел отбиться от атаки вместе с мамой», — сообщил источник журналистов.

Ребенок получил несколько порезов груди и плеча, его мать попыталась остановить супруга и оттолкнула его. Воспользовавшись моментом, она выскочила с ребенком из квартиры.

Жизни пострадавшего мальчика ничего не угрожает, ему помогли в больнице. Мужчину задержали, на него завели уголовное дело.