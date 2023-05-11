В Пермском крае учительница нашла взрывчатку в полене

В Пермском крае учительница обнаружила самодельное взрывное устройство. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Взрывчатка находилась в полене длинной 75 см и высотой 10 см. В нем было углубление, в котором лежал бумажный цилиндр. Одна из его сторон скреплена металлическими скобками. Внутри находились гранулы диаметром 1,5 мм.

Эксперты заключили, что этот цилиндр являлся взрывчаткой с бездымным проходом. Сработать он мог, когда полено положили бы в печь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.