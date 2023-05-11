В ООН прокомментировали поставку Британией ракет Storm Shadow на Украину

В ООН прокомментировали поставку Британией ракет Storm Shadow на Украину. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, ООН хочет завершения конфликта на Украине в соответствии с международным правом и резолюциями.

«Мы не комментируем каждую поставку оружия, когда она осуществляется. Мы хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями», — сказал Дюжаррик.

Ранее стало известно, что Британия поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow дальностью более 250 километров.