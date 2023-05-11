В Московской области задержали женщину, снимавшую порнографические ролики с девятилетним сыном

В Московской области задержали женщину, снимавшую порнографические ролики с девятилетним сыном. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, полицейские нашли в сети порнографические видео с маленьким мальчиком. Личности актеров установили быстро — они жили в Дзержинском. Женщина на видео оказалась матерью школьника — 40-летней начальницей отдела одного из местных предприятий, мужчина — ее 26-летним коллегой.

Мать воспитывает ребенка без отца, однако на учете семья не состояла. У них дома изъяли три жестких диска для проверки контента.

Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка.