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В Канищеве бродячие собаки напали на 8-летнего мальчика

В Рязани 10 мая стая бродячих собак напала на 8-летнего ребенка. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Ребенок возвращался с шахматного кружка из детского центра, когда на улице Бирюзова около дома № 1 корпус 2 на него напали собаки.

«Рядом с детским центром среди бела дня мерзкие блохастые твари чуть не загрызли ребенка, который шел по улице. Этот ребенок — безмерно добрый, сострадательный, и ботаник по натуре, он не способен никого дразнить и вообще — проявлять агрессию. Восьмилетний мальчик просто шёл по улице домой», — сообщается в посте.

По рассказам автора, ребенка спасло то, что он перебежал на другую сторону улицы, и собаки через дорогу за ним не побежали.

«Что делать? Бросать работу и везде ходить с ребенком в школу, на кружки, на прогулку? Ребенок до сих пор в шоке, в ступоре, боится на улицу выйти», — сообщает автор поста.