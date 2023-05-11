В Рязанской области определили место для строительства моста-дублера через Оку

В Рязанской области определили место под строительство моста-дублера через Оку. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В ближайшее время специалисты приступят к разработке ПСД. Конкретное расположение моста не указывается, отмечается, что она станет примыкать к улице Центральной в селе Дядьково.

Также при проведении масштабной стройки запланирована реконструкция этой дороги. Пожелания жителей по устройству съездов к домам и обустройству пешеходных переходов учтут при проектировании.