В БСМП увеличили количество хирургических и травматологических бригад

В БСМП увеличили количество дежурных врачей по оказанию экстренной медицинской помощи. Хирургических бригад теперь насчитывается три, травматологических — две. Об этом сообщает главный врач больницы Сергей Тарасенко.

Увеличение количества медицинских групп поможет улучшить качество лечения пациентов, отмечает главврач.

«Теперь в случае увеличения числа поступления экстренных больных не придется задействовать специалистов, занятых в это время на проведении плановых операций и оказании помощи пациентам в стационарных отделениях. Следовательно, все больные — и экстренные, и плановые, будут получать необходимое лечение вовремя и в полном объеме», — сообщил Тарасенко.

Благодаря увеличению количества бригад БСМП сможет проводить до 25 экстренных операций в сутки без нарушения режима плановых операций.