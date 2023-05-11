В Башкирии при пожаре погибла женщина

В Башкирии при пожаре погибла женщина. Об этом сообщило издание NewsBash .

Возгорание случилось на Молодежной улице населенного пункта Верхний Изяк в четверг, 11 мая.

На место направили спасателей и экстренные службы. Выяснилось, что горели две бани. Пожарные смогли ликвидировать возгорание, однако при тушении они нашли тело женщины. Ее личность предстоит выяснить.

В настоящий момент оперативная группа и дознаватель МЧС выясняют причины пожара, а также обстоятельства произошедшего.