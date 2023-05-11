Украина не планирует оставлять Артемовск

ВСУ не планирует уходить из Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

«Будем удерживать [Бахмут — прим. ред.] столько, сколько военные сочтут необходимым для тактических и стратегических целей, которые имеет военное и военно-политическое руководство нашей страны» — заявил Данилов.

Ранее сообщалось, что Украина не имеет возможности начать полномасштабное наступление.