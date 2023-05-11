Рязанский военком прокомментировал указ о начале военных сборов

Военный комиссар Рязанской области Олег Серкез прокомментировал указ о начале военных сборов. Об этом сообщило издание «КП-Рязань».

В частности, он отметил, что «призыв на военные сборы и мобилизация — две абсолютно разные вещи». По словам военкома, такой указ издавался каждый год без исключения. «В прошлом, позапрошлом году, как и десять лет назад, он издавался. Это абсолютно рядовое событие», — отметил Серкез.

Также он подчеркнул, что число запасников, которых призовут на сборы, определит Минобороны России.

«Указ Президента состоялся, а дальше Министерство обороны определяет, для кого и где будут проходить военные сборы. Пока такой информации нет. Это может быть как, например, в октябре, так и в августе», — заявил военком.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, находящихся в запасе, в среду, 10 мая.