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Рязанцы смогут получить часть денег за оплату фитнес-клубов в 2022 году

Рязанцы смогут получить налоговый вычет за занятия спортом в фитнес-клубах или других спортивных организациях в 2022 году. Об этом сообщает минспорта.

Вычет предусмотрен за посещение спортивных организаций, которые вошли в определенный перечень. В Рязанской области их насчитывается около 50. Ознакомиться со списком можно на сайте минспорта.

Для возвращения части денег понадобятся договор и чек. Максимальная сумма возврата — 15 600 рублей. Услугой можно воспользоваться через работодателя или налоговую.

Отмечается, что оплату можно вернуть себе или перенаправить ребенку до 18 лет или до 24 лет, если он находится на очном обучении.