Россиян, не проходивших срочную службу, могут призвать на специальные сборы

Россиян, не проходивших срочную службу, могут призвать на военные сборы для получения военно-учетной специальности. Об этом сообщил портал URA.RU со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне, генерала-лейтенанта Виктора Соболева.

Он уточнил, что, даже если граждане вышли из призывного возраста, но не ушли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы обучить специальности. Депутат отметил, что на сборах для граждан, пребывающим в запасе, им делать нечего. По его мнению, они должны получить военно-учетную специальность.

Соболева также отметил, что граждане, которые не проходили воинскую службу из-за проблем со здоровьем, не будут привлекаться к военным сборам.