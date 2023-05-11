Песков: Россия продолжит демилитаризацию в рамках СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация в рамках СВО будет продолжена. Об этом сообщается в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на ATV.

«Демилитаризация была заявлена одной из целей СВО, и России удалось изрядно потрепать военную машину Украины», эта работа продолжится", — передают слова Песков.

Также пресс-секретарь сообщил, что противника еще нужно отодвинуть на «значительные расстояния» от городов Донбасса.