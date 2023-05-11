Облсуд перенес апелляцию рязанского депутата, уехавшего в зону СВО добровольцем

В четверг, 11 мая, в рязанском облсуде прошло заседание, где рассматривали апелляционную жалобу Усачева по делу о депутатских компенсациях.

Рязанский облсуд перенес рассмотрение апелляции депутата облдумы Никиты Усачева, уехавшего в зону СВО добровольцем. Об этом сообщил «Вид Сбоку».

В четверг, 11 мая, в рязанском облсуде прошло заседание, где рассматривали апелляционную жалобу Усачева по делу о депутатских компенсациях. На заседании подсудимый не присутствовал.

«Он представляет интересы Российской Федерации в зоне СВО на Запорожском направлении», — отметил адвокат Сергей Землянский. Он добавил, что разговор об участии Усачева на СВО шел с лета 2022 года и так совпало, что для прохождения службы сказали явиться 7 мая.

Адвокат не ответил на вопросы прокурора о том, где депутат заключил контракт — в Рязани или в зоне СВО и сообщил ли он Рязанской областной Думе об отъезде.

Суд отложил слушание и отправил запрос в пункт призыва военнослужащих по контракту по Рязанской области для проверки информации.

Следующее заседание назначено на 1 июня.

Ранее Усачев сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что решил уехать на СВО добровольцем.

Напомним, что в ноябре прошлого года Никита Усачёв подал апелляцию о том, что не согласен с решением суда о наказании сроком на три года условно.