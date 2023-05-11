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На жителей Ряжска завели уголовные дела за хранение оружия

В Ряжске полицейские нашли схрон оружия. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали 34-летнего безработного местного жителя и провели обследования гаража, находящегося в пользовании мужчины. В результате в потолочной нише силовики нашли схрон, в котором обнаружили свертки с пистолетом ТТ (Тульский Токарева) 1944 года выпуска и 99 патронами. Житель Ряжска объяснил, что оружие досталось ему случайно, вместе с купленным гаражом.

После полицейские обследовали квартиру, где задержанный жил с отцом. В жилище оперативники нашли незарегистрированное двуствольное комбинированное ружье модели «Иж-65» (Белка), верхний ствол которого с гладким каналом под охотничьи патроны 32 калибра, нижний — с нарезным каналом под патрон 5,6 мм. Выяснилось, что ружье принадлежало 57-летнему отцу, а ему досталось после смерти близкого родственника.

Эксперты-криминалисты установили, что пистолет и ружье пригодны для стрельбы и являются огнестрельным оружием. Патроны же являются боеприпасами.

На жителей Ряжска завели уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»). Им грозит от трех до пяти лет лишения свободы.