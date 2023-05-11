Мэр Рязани Елена Сорокина проверила реконструкцию Детской школы искусств № 5

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила реконструкцию Детской школы искусств № 5. Об этом глава горадминистрации сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте».

Работы ведутся в рамках нацпроекта.

По ее словам, на объекте ведутся отделочные работы: выполнена штукатурка стен, рабочие приступают к покраске. На полу уложат линолеум, в коридорах — плитку. Разводку всех сетей сделали, установлено вентиляционное оборудование. Мэр сообщила, что осталось завершить отделку стен и сделать подвесной потолок.

Отмечается, что на данный момент приводят в порядок фасады. После окончания финишной отделки на них нанесут декоративную роспись. Также проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории: асфальтирование, озеленение и обустройство клумб.

По информации мэра, работы идут по графику.