Эксперты РЦК провели «Фабрику процессов» для сотрудников рязанских предприятий

Тренинг на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» для предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» прошли рабочие Ряжского авторемонтного завода, «ЖБК», компаний «Рельеф-центр» и «Фибратек».

Эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса помогли им осваивать принципы и инструменты бережливого производства через имитацию реальных трудовых процессов.

«На „Фабрике процессов“ обучение построено на примере процесса сборки регулятора давления газа, ― рассказал эксперт РЦК Виктор Михеев-Даниловцев. ― Участники должны собрать определенное количество изделий за ограниченное время. Каждый получает „роль“: логист, клиент, начальник цеха, директор по качеству, сборщик, а затем учится взаимодействовать с коллегами в непривычной среде. Методом проб и ошибок они стараются добиться необходимой производительности».

Участники «Фабрики» с помощью тренеров находили решение выявленных проблем: переставляли столы, наводили порядок на рабочих местах, выстраивались в конвейер, меняли функционал работников, чтобы оптимизировать процесс. Благодаря более грамотной организации труда команде удалось собрать деталь быстрее и качественнее. Полученные навыки и знания каждый будет применять в своей повседневной жизни.

Напомним, первый тренинг «Фабрика процессов» в Рязанской области тренеры РЦК провели в марте 2020 года. За это время принципам бережливого производства в его рамках обучились свыше 1000 сотрудников.