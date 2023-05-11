Эксперт: призванных на военные сборы не отправят в зону СВО

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин пояснил, что граждан России, которых призовут на военные сборы, отправлять в зону СВО не будут. Их задача — помочь регулярным войскам подготовиться к крупным учениям.

Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян.

Литовкин обратил внимание на то, что в документе не прописаны никакие специальные условия сборов. Он является типовым. Такой указ выпускается каждый год.

«Если внимательно изучить указ, то вы увидите, что там есть две сноски „для служебного пользования“. В одной из них указывается число человек, призываемых на сборы, а в другой деньги, которые будут затрачены на призыв этих людей. Дело в том, что тем, кого призывают на сборы, платят по месту работы среднюю заработную плату во время сборов, а в армии им будут платить за звание и за должность, которые они будут занимать во время сборов», — рассказал эксперт.

Литовкин добавил, что сборы длятся не более двух месяцев. Они проводятся в преддверии крупных учений. В 2023 году в России запланированы учения «Запад».

Резервисты помогут привести в порядок боевую технику и проверить ее готовность.