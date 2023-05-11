Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
15°
Птн, 12
18°
Сбт, 13
20°
ЦБ USD 0 0 11/05
ЦБ EUR 0 0 11/05
Нал. USD 75.01 / 78 11/05 09:30
Нал. EUR 82.55 / 78 11/05 09:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Малков сказал — Малков сделал? Что обещал за год правления рязанский г...
Вчера 18:58
1 596
Кредитная история: как улучшить и получить согласие банка на заем
Вчера 09:12
891
Как съездить на море без сильных потерь по бюджету
Оплатить путевку на отдых по раннему бронированию, отре...
4 мая 10:00
5 067
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
10 725
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Эксперт: призванных на военные сборы не отправят в зону СВО

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин пояснил, что граждан России, которых призовут на военные сборы, отправлять в зону СВО не будут. Их задача — помочь регулярным войскам подготовиться к крупным учениям.

Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян.

Литовкин обратил внимание на то, что в документе не прописаны никакие специальные условия сборов. Он является типовым. Такой указ выпускается каждый год.

«Если внимательно изучить указ, то вы увидите, что там есть две сноски „для служебного пользования“. В одной из них указывается число человек, призываемых на сборы, а в другой деньги, которые будут затрачены на призыв этих людей. Дело в том, что тем, кого призывают на сборы, платят по месту работы среднюю заработную плату во время сборов, а в армии им будут платить за звание и за должность, которые они будут занимать во время сборов», — рассказал эксперт.

Литовкин добавил, что сборы длятся не более двух месяцев. Они проводятся в преддверии крупных учений. В 2023 году в России запланированы учения «Запад».

Резервисты помогут привести в порядок боевую технику и проверить ее готовность.