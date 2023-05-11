А что в кино? «14+: Продолжение», «Мама мафия» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российская мелодрама «14+: Продолжение» от режиссера Андрея Зайцева. История взросления молодого человека по имени Леша, который встречает девушку Настю, но все еще вспоминает первую любовь Вику. Как и раньше, справиться с жизненными сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно. Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 93%.

Криминальная комедия совместного производства Великобритании, США и Италии «Мама мафия». Режиссер — Кэтрин Хардвик. В главных ролях — Моника Белуччи и Тони Коллет. У простой американской домохозяйки Кристин умирает итальянский дедушка, которого она ни разу в жизни не видела. На похоронах она узнает, что дед оставил ей в наследство свою мафиозную империю. Под руководством советницы старого босса, Бьянки, Кристин предстоит превратиться в крестную мать и встать у руля семейного бизнеса.

Драма совместного производства Франции и Бельгии от режиссера Гийома Бюро «Влюблен без памяти». В годы первой мировой войны у Жюли пропадает муж. Спустя три года в газете ей попадается фото бродяги, страдающего амнезией, который похож на ее супруга. Жюли всеми силами пытается вернуть мужчине память о былой любви, пока однажды на пороге не появляется другая женщина, которая утверждает, что это ее мужчина.

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