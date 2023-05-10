В Рязанской области в ночь на 11 мая ожидаются заморозки до -2 градусов

В Рязанской области в ночь на четверг, 11 мая, ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

В области будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер северной четверти, со скоростью 4-9 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью 0, +5 градусов, местами заморозки до -2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +13, +18 градусов.