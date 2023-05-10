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В Рязанской области подписали соглашение о строительстве мусоросортировочных станций и полигонов

Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области подписало соглашение с «Рязанским экотехнопарком». Об этом сообщила зампред областного правительства Юлия Швакова на своей странице «Вконтакте».

В рамках договоренности до 2025 года в Рязанской области построят пять мусоросортировочных станций и четыре полигона мощностью 200 тысяч тонн ТКО в год.

Новые полигоны расположат на месте старых, которые уже не соответствуют требованиям. Это позволит обеспечить стопроцентную обработку отходов на территории региона.

Объем инвестиций составит около 2,4 млрд рублей. Отмечается, что до 95% средств концессионеру предоставит Российский экологический оператор через льготный заем.

Ранее сообщалось о строительстве мусоросортировочных станций и полигонов.