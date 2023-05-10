В Рязанской области назвали редкие имена рожденных в апреле детей
ЗАГС Рязанской области назвал редкие и частые имена детей, которые родились в апреле 2023 года.
Женские редкие имена: Агата, Аглая, Агния, Анфиса, Афина, Антонина, Виолетта, Злата, Матрона, Ульяна.
Редкие мужские имена: Аким, Богдан, Герман, Гордей, Григорий, Мирослав, Святослав, Станислав, Федор.
Частые женские имена: Алиса, Анна, Арина, Варвара, Василиса, Вероника, Екатерина, Мария, Полина, София.
Частые мужские имена: Александр, Артем, Евгений, Кирилл, Максим, Матвей, Михаил, Тимофей.