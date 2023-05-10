В Рязанской области мужчина облил бензином женщину и угрожал поджогом

В Новомичуринске задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в угрозе убийством местной женщине. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию позвонила 59-летняя жительница, сообщив, что знакомый облил ее бензином и угрожает поджечь. Через несколько минут сотрудники были на месте, но мужчина уже скрылся с места. Через некоторое время его задержали.

Позже выяснилось, что женщина и мужчина ранее вместе жили. Через какое-то время он стал часто выпивать алкоголь. Жительнице Новомичуринска это не понравилось, и она разорвала отношения.

«Однажды отставленный сожитель, употребив спиртное, пришел к жилищу возлюбленной и, когда она открыла дверь, облил ее из бутылки бензином и пригрозил поджечь», — сообщили в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.