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В Рязани зоозащитники объявили сбор средств в помощь 16 собакам погибшей рязанки

В Рязани зоозащитники объявили сбор средств в помощь 16 собакам рязанки, погибшей в квартире на улице Брестской. Информация появилась в соцсетях.

В публикации уточняется, что по закону собаки породы кане-корсо десять дней должны находиться в карантине. По примерным подсчетам, их содержание будет стоит от восьми до десяти тысяч рублей за каждую в сутки.

«Нужно все: корм, план действий, помощь людей, знающих породу, помощь Москвы и оплата стационара», — отмечают зоозащитники в посте.

Средства для помощи собакам можно перевести по номеру карты: 2202 2061 9178 6651 или по телефону: +7 (961) 011-00-22.

Утром в субботу, 6 мая, муж владелицы собак ушел на работу. Вечером этого же дня он нашел растерзанное животными тело супруги. Следком проводит проверку. Позже стало известно, что мужчина выкладывал фото трупа собственной жены.