В Рязани завершили расследование дела об избиении до смерти мужчины 19-летней давности

В Рязани завершили расследование уголовного дела об избиении до смерти мужчины 19-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следкома.

Инцидент произошел в январе 2004 года, в Рязани, в ночное время. Во время конфликта на фоне алкогольного опьянения избили 33-летнего мужчину. Злоумышленник с места трагедии скрылся. От полученных травм потерпевший умер.

В результате дополнительных судебных экспертиз, проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были получены новые доказательства, изобличающие в преступлении рязанца 1983 года рождения. Ранее его привлекали к уголовной ответственности.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.