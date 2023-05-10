В Рязани полицейские остановили семерых водителей, повторно севших за руль пьяными

Всего за прошедшие выходные выявили 22413 нарушений ПДД.

В Рязани, в праздничные дни, 6, 7, 8 и 9 мая, полицейские остановили семерых водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Отмечается, что еще семь водителей отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Всего за прошедшие выходные выявили 22413 нарушений ПДД, из которых 40 — вождение транспорта в алкогольном опьянении.