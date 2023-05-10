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В Рязани определились с проектом памятника педагогу

В Рязани выбрали проект памятника педагогу, который установят около управления образования и молодежной политики администрации города. Об этом сообщает ИД «Пресса».

На конкурс было заявлено 14 работ. Большинство голосов отдали за проект Олега Седова. 20 мая его представят с учетом доработок на заседании комиссии.

Сквер, где установят памятник, назовут педагогическим. В это же время обновят фасад здания управления образования и молодежной политики.

Известно, что еще несколько работ жюри рекомендовало для дальнейшего воплощения в городе: памятник детям военного времени (работа Юрия Золоти) и «Свет знаний» (Василий Горбунов).

Фото: пресс-служба РИРО