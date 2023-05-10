В Рязань на празднование Дня Победы приехали делегации из городов-партнеров

В Рязань на празднование Дня Победы приехали делегации из городов-партнеров. Об этом сообщила городская мэрия.

В Рязань прибыли делегации из итальянских Александрии и Генуи и абхазского Нового Афона. Также к праздничным мероприятиям присоединились представители войсковой части 94115 атомного подводного крейсера «Князь Олег».

Они, совместно с мэром Еленой Сорокиной и главой муниципального образования Татьяной Панфиловой, возложили цветы к памятнику героя Советского Союза, национального героя Италии Федора Полетаева.