В Милославском районе женщина обнаружила боеприпас времен Великой Отечественной войны за забором дома

В Милославском районе женщина обнаружила снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел в деревне Покрово-Шишкино.

Местная жительница собирала листву за забором своего дома и обнаружила боеприпас. Женщина позвонила в полицию. Полицейские оцепили территорию в целях безопасности.

Прибывшие из Рязани саперы выяснили при разборе снаряда, что взрывных элементов в нем нет, он безопасен. Специалисты предполагают, что боеприпас немецкий.