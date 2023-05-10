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В Госдуме предложили штрафовать россиян за самовыгул собак

В Госдуме предложили штрафовать россиян за самовыгул собак. Об этом сообщили «Известия».

Предложение высказал зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

По его поправкам к закону «Об ответственном обращении с животными», безнадзорный выгул питомцев могут приравнять к их выбрасыванию на улицу и назначить штрафы в размере МРОТ — не менее 16 тысяч рублей.

Как отметили в Российской кинологической федерации, найти хозяина животного можно по чипу или по клейму, однако эта мера является добровольной. По словам президента организации Владимира Голубева, недобросовестные люди, которые выкидывают тех, кого сами же приручили, вряд ли оставят на питомце контактные данные.

Депутат Спиридонов считает, что для того, чтобы искоренить подобные случаи, нужно ввести обязательное чипирование животных — в особенности собак и кошек. Депутат призвал ввести норму в законопроект, а также предложил лицензировать разведение животных, чтобы заводчики платили налоги.