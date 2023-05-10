В «Фотодоме» состоится выставка скетчей Инны Дрозд

В среду, 10 мая, в 18:30 в «Фотодоме» отрывается выставка «Улицы и лица» — скетчи рязанской художницы Инны Дрозд. Скетчинг — это направление в изобразительном искусстве, главная цель которого — запечатлеть мимолетность бытия. Само слово sketch переводится с английского как «набросок, зарисовка». Отличие скетча от картины или иллюстрации в том, что автор сознательно отказывается от доскональной проработки изображения в пользу скорости создания рисунка. Полученный результат может выглядеть слегка небрежным, но при этом хорошо передавать идею автора. Это в скетче главное.

Круассан и чашечка кофе на завтрак, оставленная на столике мелочь, разбросанная обувь в прихожей, стопка вещей у шкафа — все это может стать героем скетча, как символ присутствия человека за кадром. Он только что был, оставил след, но ушел, отвлекся. В своих работах Инна мастерски пользуется приемами скетчинга, передавая мимолетность момента. Улицы — одна из главных тем творчества художницы. Для современного человека сам факт жизни в городе приобрел монументальный характер. Одни и те же маршруты с работы домой, одни и те же покосившиеся здания, одни и те же неприметные переулки. Словно в городском пространстве ничего не двигается. Однако именно на фоне этой статичности Инне удается подмечать неповторимые моменты, которыми так прекрасна жизнь. Тени на асфальте, живая линия старого дома, необычный ракурс городского парка.

Очередной этап в творчестве Инны Дрозд открыли для нее путешествия. Увидеть разные точки мира ей помогают гугл-карты. Часто Инна изображает города азиатских культур, восхищаясь в процессе изящностью линии архитектуры, ее характером: это можно связать с искусством любования, которое закреплено в основе культур Азии. «У каждого места на планете, будь то площадь или маленький дворик, есть своя атмосфера, цвет, настроение, ощущение, которые этому месту придали и люди, и другие факторы окружения, — делится автор. — При выборе, что изобразить, я ищу внутреннюю связь, это „ах“, которое возникает в голове, когда видишь что-то прекрасное и руки сразу же тянутся это запечатлеть не только в мыслях, но и на листе бумаги».

Выставка «Улицы и лица» открыта в «Фотодоме» по адресу: улица Почтовая, дом № 58, второй этаж, до 10 июня. Часы работы: пн-сб 10:00-19:00, вход свободный.

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