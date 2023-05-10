В Белгородской области при обстреле погиб мужчина

В Белгородской области обстреляли город Шебекино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обстрел начался, когда чиновник выезжал из города. Зафиксированы два прилета по окраине, в огороды частных жилых домов.

При обстреле пострадал мужчина. У него осколочное ранение в голову. Гладков заявил, что пострадавшего доставляют в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что 50-летний мужчина умер по дороге в больницу.

«Глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории», — написал губернатор.