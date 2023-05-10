В Александро-Невском районе в ДТП попали подростки на мопеде

В Александро-Невском районе в ДТП попали подростки на мопеде. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

По информации Ряжской ГАИ, авария случилась во вторник, 9 мая, в 14:10.

Двое подростков 14 (пассажир) и 15 (водитель) лет ехали на мопеде в сторону села Просечье. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

На автомобиле «скорой» подростков доставили в Александро-Невскую больницу. У пассажира — ссадины и ушибы, у водителя — сотрясение мозга и перелом ключицы.

Отмечается, что у подростка не было прав на управление мопедом.