Турпоток в зарубежные страны на майские праздники вырос на 25%

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году. Заметно вырос турпоток в Азию, а страны СНГ приняли меньше путешественников из России. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

Египет вошел в десятку востребованных стран для отдыха, популярность этого направления восстанавливается — на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году.

Постепенно восстанавливается турпоток и в азиатские страны. Это связано с открытием границ и возобновлением прямых рейсов из России. Количество туристов в Таиланде увеличилось почти в 30 раз.

Вместе с тем аналитики отмечают снижение интереса россиян к странам СНГ. Если в прошлом году на майские праздники в страны ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом году — 56%. Количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.

Среди жителей Рязанской области только каждый сороковой выбрал путешествия в другие страны. Предпочтения по направлениям выглядит так: 27% отправились в Беларусь, 9,7% — в Турцию, 9% — в Казахстан, 8% — в Таджикистан, 4,7% — в Абхазию.

Большинство рязанцев в эти майские праздники предпочли путешествовать по родной стране. Более 40% из них отправились в Москву, 5% — во Владимирскую область, 4,5% — в Тулу, 2,8% — в Санкт-Петербург.

В свою очередь Рязань также принимала гостей: больше всего их было из Москвы и Подмосковья — 63% от всего объема майского турпотока, около 3% приехали из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Владимира и Мордовии.